Aliados de Lula no Congresso, PT e PDT querem alterações no marco fiscal

Apesar de terem manifestado confiança em Fernando Haddad, deputados do PT vão insistir em discutir o limite para investimentos públicos no novo marco fiscal. Eles querem um mecanismo parecido com o não contingenciamento de verbas do PAC, no segundo governo Lula.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 28/02/2023. Foto: Adriano Machado/Reuters

DR. Membro da base aliada, o PDT também deve sugerir alterações. “Apesar de achar que o modelo em linhas gerais está muito bom, precisa de modificações, inclusive no crime de responsabilidade fiscal caso a meta não seja atingida. Pela proposta enviada, não haveria nenhuma penalização ao gestor”, criticou André Figueiredo (PDT-CE).