Deputados ligados ao agro fazem ofensiva para retomar área de influência no governo

A MP da reestruturação dos ministérios promovida pelo governo Lula é alvo de uma ofensiva da bancada ruralista que, como prometido, deseja recuperar o comando de áreas transferidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Agrário. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR), e outros parlamentares apresentaram emendas para retirar atribuições da pasta – mesmo após o ministro Paulo Teixeira (MDA) ter cedido cargos a indicados de Carlos Fávaro (Agricultura). Além de mirar a Conab, as emendas visam devolver para a zona de influência do agronegócio o Cadastro Ambiental Rural (CAR), hoje no Meio Ambiente, e o Incra, que se tornou ainda mais relevante na disputa com o MST.

BRASILIA DF NACIONAL EXCLUSIVO EMBARGADO 30-01-2023 PEDRO LUPION A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), dona da maior bancada do Congresso Nacional, se articula para anular uma série de mudanças já promovidas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva em seu primeiro mês de mandato. Em entrevista ao Estadão, o novo diretor da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR), que assume a diretoria da frente nesta quarta-feira, 1, para um mandato de dois anos, diz que Lula iniciou um governo marcado pelo “radicalismo ideológico” contra o setor e que já tem emendas parlamentares prontas para derrubar atos do petista feitos por meio de medida provisória. FOTO WILTON JUNIOR/ESTADAO Foto: WILTON JUNIOR

VERBO. Lupion reclama que o Cadastro Ambiental Rural virou “patrulhamento dos agricultores” na pasta do Meio Ambiente. O órgão é um registro eletrônico de imóveis rurais utilizado no combate a crimes ambientais.

CHEFE. O MST organiza uma comitiva para ir reclamar diretamente a Arthur Lira (PP-AL) na terça (18). “Quem mais precisa da Conab é o pequeno produtor. O grande já tem toda a tecnologia. No caso do Incra, mais ainda. É uma insanidade deles levar para dentro da Agricultura. Só querem atrasar a reforma agrária”, diz João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST.