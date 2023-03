Deputados novatos cobram compromisso de Lira sobre emendas para oposição

O líder do PL, Altineu Côrtes (PL-RJ), tem sido cobrado por integrantes do partido a dar uma resposta sobre o compromisso assumido por Arthur Lira (PL-AL) de que as emendas parlamentares entregues a deputados novatos seriam pagas sem distinção entre governistas e membros da oposição.

“Não pedi emenda nenhuma, mas, se houve uma oferta, não faz sentido agora condicionar o pagamento apenas a quem estiver com o governo”, afirma Julia Zanatta (PL-SC).

Lira pediu R$ 13 milhões para cada deputado em primeiro ano de mandato indicar, mas o governo está acenando com R$ 10 milhões e, ainda assim, apenas para os que estiverem na base de apoio.