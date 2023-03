Derrite se afasta de Secretaria de Segurança Pública para votar em Lira

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, pediu exoneração do cargo para tomar posse como deputado federal em Brasília e vai garantir mais um voto para a reeleição de Arthur Lira à Presidência da Câmara. Seu afastamento é temporário e foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (1º), quando os novos eleitos ao Legislativo assumem suas funções no Congresso. Ele deve retornar ao Executivo paulista no dia seguinte, segundo interlocutores.

SAO PAULO SP 10/01/2023 METROPOLE - RETRATO/ SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA/ GUILHERME DERRITE - O Secretario de Seguranca do Estado de Sao Paulo Guilherme Derrite. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: Taba Benedicto/ Estadão

No seu lugar, assumirá Adilson Barroso. Senadores e deputados eleitos que ocupam postos em governos são obrigados a tomar posse. Do contrário, perdem o direito ao cargo. É o caso de Derrite, que se elegeu à Câmara com quase 240 mil votos. Doze dos 37 ministros de Lula também pediram licença para tomar posse.