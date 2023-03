Diplomatas preveem resistência de países em priorizar na OMS texto brasileiro sobre saúde indígena

A ideia do governo Lula de emplacar, na Organização Mundial da Saúde, a primeira resolução sobre saúde indígena exigirá empenho do Itamaraty. Diplomatas brasileiros já começaram a sentir resistência entre nações desenvolvidas em fazer do assunto uma prioridade no órgão. O governo pretende aprovar o texto em maio, em Genebra.

EUA inicia saída da OMS

CLICK. Ana Estela Haddad, Secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde

Ana Estela Haddad em reunião com OPAS. Foto: Reprodução. Foto: Reprodu

Reuniu-se com integrantes da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), braço da OMS, para discutir cooperação entre o órgão e o Ministério da Saúde.