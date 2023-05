Disputa por comando da Codevasf na Bahia abre nova crise com líder do União Brasil

O governo Lula tentou retirar do cargo de superintendente da Codevasf na Bahia um indicado do deputado Arthur Maia (União-BA) mas teve que recuar. O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (União-BA), que é adversário do PT, entrou na briga e disse que o presidente da companhia, Marcelo Andrade Moreira Pinto, é seu aliado e que não aceitaria a exoneração em seu Estado natal. Caso o governo insistisse, deveria trocar também a presidência e, em contrapartida, o União Brasil migraria para a oposição. O indicado de Maia na empresa é Harley Xavier Nascimento, que fica em Bom Jesus da Lapa (BA). Os petistas tentavam emplacar o sociólogo Jonas Paulo Neres, ex-presidente do PT baiano.

Elmar Nascimento é aliado de primeira hora do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foto: Wilton Junior/Estadão - 20/02/2022

A Codevasf é controlada pelo Centrão, com o apoio de Arthur Lira (PP-AL), que vem se queixando da articulação política do Planalto. O PT, por sua vez, considera que Elmar já tem a presidência da Codevasf e, por isso, poderia abrir espaço no Estado para o PT.

No centro das críticas que chegam do Legislativo, Alexandre Padilha (Relações Institucionais) se reuniu na noite de quarta (3) com senadores do MDB. Eles expressaram ao ministro que também no Senado há cobranças pelo pagamento de emendas parlamentares prometidas.

