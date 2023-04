Divergências entre Prates e Silveira remontam a reunião no Planalto

As divergências entre o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, (Minas e Energia) remontam ao início da gestão. Dias após Prates assumir a estatal, ele se reuniu com Silveira e Rui Costa (Casa Civil) e apresentou uma lista fechada para o Conselho de Administração. Silveira não gostou. Encerrada a reunião, o ministro fez outra lista e, com Prates ainda no avião para o Rio, a encaminhou para a Petrobras.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

MÁGOA. Ali começou a guerra de listas para o conselho. Da inicial, sobraram Suzana Kahn e Sergio Rezende – rejeitado pelo comitê de elegibilidade.