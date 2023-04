Eduardo Bolsonaro recebe apoio do PL após atacar colega e diz ter ‘discernimento’; veja o vídeo

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o apoio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a ele após ter xingado Dionilso Marcon (PT-RS) em discussão na Câmara sobre a facada sofrida por Jair Boslonaro mostra “discernimento” do partido. O deputado gravou vídeo ao lado do cacique, que o defendeu.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). 28/03/2023. Foto: WILTON JUNIOR

“Esse apoio é importantíssimo. Mostra que nós temos discernimento, nós estamos do lado correto. Nada mais foi do que uma reação que qualquer filho, na defesa do seu pai, faria, ainda mais se tratando de Jair Bolsonaro”, disse ao lado de Valdemar.

Veja o vídeo