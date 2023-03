Elmar é cotado como possível sucessor de Lira na Câmara

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mal se elegeu e já está pensando em fazer seu sucessor. O principal cotado é Elmar Nascimento (União-BA). A estratégia passa pela formalização da federação entre os partidos dos dois parlamentares, o que os deixaria com a maior bancada da Casa. Com isso, aliados de Lira consideram que ele terá mais controle político sobre a Câmara e conseguirá manter um projeto de poder por mais tempo. Vem daí um dos motivos de resistência do PT e do governo com a aliança.