Em viagem a Brasília, embaixadora dos EUA na ONU vai abordar posição brasileira sobre Ucrânia

A embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), Linda Thomas-Greenfield, inicia amanhã uma viagem de três dias ao Brasil na qual pretende tratar da posição brasileira sobre a guerra na Ucrânia. Uma autoridade do governo americano afirmou nesta segunda-feira a jornalistas que ela abordará, durante encontros com representantes do governo Lula, em Brasília, um rol de temas globais, entre eles o papel que o País pode ter em apoiar os “esforços diplomáticos” para acabar com a guerra, observando os princípios do direito internacional.

A viagem acontece após uma sequência de falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra nas quais ele afirmou que a decisão pelo conflito era dos dois países, Rússia e também Ucrânia. Lula também chegou a afirmar que EUA e União Europeia prolongavam o conflito. As afirmações foram prontamente rebatidas pelos americanos e europeus.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, fala durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre ameaças à paz e segurança internacionais, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em Nova York, EUA, 7 de março de 2022. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo Foto: Carlo Allegri/Reuters

Lula deve se ver, em breve, diante de um novo imbróglio diplomático que põe Rússia e EUA em lados opostos. O governo dos EUA pediu na última terça-feira, 25, a extradição de Sergei Cherkasov, espião russo preso após tentar entrar na Holanda com identidade brasileira falsa. A Rússia já havia solicitado a extradição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar o pedido, mas a decisão final será de Lula.

Haiti. Na pauta da visita da americana também está uma conversa com o governo brasileiro sobre a situação no Haiti. Os EUA chegaram a defender, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, a realização de uma missão internacional no país caribenho, mas ainda precisa do apoio de aliados. O Brasil é considerado um potencial parceiro relevante nessa frente.

Igualdade Racial. Linda Thomas-Greenfield também irá a Salvador, na Bahia, onde terá agenda para promover o plano conjunto existente entre os dois países, desde 2008, para combater a discriminação racial.