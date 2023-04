Embaixadora dos EUA quer aumentar efetivo em consulados para reduzir filas para vistos

A embaixadora americana Elizabeth Frawley disse ao deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara, que solicitou ao governo dos EUA o aumento do efetivo nos consulados do Brasil para reduzir as filas para vistos.

Frawley defende que o Brasil desista da ideia de voltar a exigir vistos de americanos, como deseja o Itamaraty, como forma de incentivar o turismo. O governo brasileiro já informou as embaixadas de EUA, Austrália, Japão e Canadá que a exigência voltará em 1º de outubro.