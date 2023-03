Entenda o motivo da queda de braço entre Lira e Pacheco na tramitação das MPs

O principal impasse entre a Câmara e o Senado está no que fazer as MPs apresentadas pelo governo entre janeiro e março deste ano. Arthur Lira (PP-AL) quer que essas MPs tramitem no formato atual, onde a Câmara tem prioridade na análise, enquanto Rodrigo Pacheco (PSD-MG) quer que o rodízio já seja aplicado nesses casos.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Senadores chegaram a sugerir que a distribuição das MPs que já foram apresentadas ocorressem assim: aquelas de número ímpar começariam pela Câmara, enquanto as de número par iniciariam no Senado. Isso deixaria a MP do Carf, por exemplo, com Lira. O presidente da Câmara não topou.

A queda de braço gerou um desgate tão grande na relação de Lira e Pacheco que o presidente da Câmara desistiu de ir à China, em parte, por causa disso, segundo aliados do PP.

Aliados do governo consideram que o desgaste entre Pacheco e Lira — e a consequente falta de acordo — pode gerar um atraso de pelo menos mais um mês na pauta do Congresso, que está paralisada. Alguns líderes já alertavam o Planalto desde antes do carnaval que isso poderia ocorrer.