Escândalo das joias e falta de roteiro atrasam viagem de Michelle Bolsonaro pelo País

As viagens de Michelle Bolsonaro pelo País vão demorar um pouco mais para sair do papel. Aliados dizem agora, após o caso das joias revelado pelo Estadão, que ela só deve pegar a estrada em junho. Michelle queria começar já em março, aproveitando o mês da mulher.

Há outra questão. O roteiro é alvo de divergências entre a primeira-dama e o cacique do PL, Valdemar Costa Neto. Ele quer que Michelle comece pelo Sul e Centro-Oeste, locais onde Jair Bolsonaro teve vantagem sobre Lula na eleição. Michelle prefere iniciar pelo Nordeste, com o argumento de que é na região onde o bolsonarismo e a direita precisam ganhar terreno.

Membros do PL querem que Jair Bolsonaro participe das viagens para mobilizar o seu eleitorado. Já pessoas no entorno de Michelle preferem voo solo, até para evitar a rejeição do marido.

Pronto, falei!

Chico Alencar, deputado federal (PSOL-RJ)

”O afã pela riqueza e ostentação, acionando a máquina do governo para conseguir mimos particulares, é de uma miséria republicana incomum”.





