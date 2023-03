Eunício Oliveira (MDB-CE) se queixou, em reunião da executiva do partido nesta quarta (8), da liderança do MDB na Câmara, conduzida por Isnaldo Bulhões (MDB-AL). Reclamou da falta de espaços para a sigla na Câmara e no governo.

Eunício tem dito a aliados que Isnaldo não ouviu a bancada para fazer indicações ao segundo escalão do Ministério das Cidades e que o MDB não pegou nenhuma comissão relevante na Câmara.