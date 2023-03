Ex-embaixador em Washington, Forster deve ganhar cargo no Canadá

O ex-embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster, conseguiu costurar sua permanência na América do Norte. Ele deve assumir o consulado do Brasil em Vancouver, no Canadá. Antes, o diplomata buscou ser remanejado para um outro posto nos EUA, mas a tentativa foi frustrada. A volta dele para Brasília, porém, era considerada sensível no Itamaraty, devido ao alinhamento de Forster a Jair Bolsonaro.

VAI. No dia 3 de março, o Itamaraty publicou a remoção da diplomata Maria Theresa Diniz Forster, mulher do embaixador, que também irá de Washington para Vancouver.

VOLTA. Otávio Brandelli, que foi número dois de Ernesto Araújo, foi avisado de que seu tempo na Organização dos Estados Americanos, em Washington, acabou. O órgão discute temas ligados à democracia na América Latina, assunto de interesse do governo.