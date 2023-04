Executiva do Cidadania se rebela contra Freire e a federação com o Podemos

Integrantes da executiva do Cidadania se rebelaram contra o presidente do partido, Roberto Freire, e querem brecar a federação com o Podemos.

Roberto Freire. FOTO: JF DIORIO/ESTADÃO

O partido já é hoje federado ao PSDB e negociava engrossar a sociedade com o Podemos.

Contra a vontade de Freire, integrantes da executiva convocaram nesta quinta (6) uma reunião para o próximo sábado (15). A expectativa é que nessa reunião o grupo oficialize a negativa à federação. Freire tentava adiar o encontro.

Membros da executiva consideram que a anexação de mais uma legenda enfraqueceria ainda mais o poder de decisão do Cidadania sobre candidaturas ao Executivo - o partido já é o elo mais fraco na associação com o PSDB.

Na semana passada, houve uma reunião de Freire com presidentes de diretórios estaduais e a federação com o Podemos foi rechaçada por 11 dos 16 líderes regionais.

A decisão final caberá ao diretório nacional. Freire acusa os colegas da executiva de causar divisões internas. “Isso é uma atitude desagregadora. Não existe proposta de federação ainda. Não há o que ser decidido e a bancada de deputados não foi avisada”, diz.