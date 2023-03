Federação com PP pode isolar Luciano Bivar e dar novo comando ao União Brasil

Integrantes do União Brasil veem na federação com o PP a chance de isolar Luciano Bivar (União-PE) e repactuar a divisão de poder quando DEM e PSL se associaram na atual sigla. ACM Neto e Antônio Rueda se aproximaram do presidente do PP, Ciro Nogueira, com quem articulam uma liderança compartilhada da federação. A ideia é que os três juntos tenham força suficiente para enfraquecer Bivar, cujo mandato à frente do União Brasil vai até maio de 2024. O atual presidente também tem ascendência sobre a executiva do partido. Uma das queixas é que Bivar firmou acordo de apoio ao governo Lula sem o aval de nomes como ACM Neto e Ronaldo Caiado (União-GO), egressos do DEM.

Luciano Bivar, presidente do União. Foto: Adriano Machado/Reuters - 06/10/2021

Integrantes do PP afirmam que a federação está a 90% de ocorrer e só esperam definições do União Brasil. Embora a sigla fique maior com o casamento com o partido liderado por Bivar, as divergências internas do União são motivo de desconfiança de que os acordos firmados hoje possam não ser cumpridos no futuro.

