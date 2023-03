Federação entre PP e União Brasil fracassa por falta de acordo sobre comando do grupo

A falta de acordo sobre o comando de uma possível federação entre o PP e o União Brasil inviabilizou a aliança entre os partidos.

Segundo integrantes das legendas, não houve entendimento entre o presidente do União, Luciano Bivar, e o secretário-geral, ACM Neto, sobre quem iria liderar a federação. O fiel da balança seria o vice, Antônio Rueda, que não quis enfrentar Bivar.

Como mostrou a Coluna, ACM Neto e Rueda estavam mais próximos da cúpula do PP. Com isso, havia uma expectativa de os dois isolarem Bivar — que tem mandato até maio de 2024 — do comando do novo grupo.

O anúncio do fim das tratativas foi feito pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), pelas redes sociais.

“No que diz respeito ao Progressistas, encerramos as discussões para formação de federação junto com o partido União Brasil”, disse Nogueira.

De acordo com parlamentares do PP, o partido não está disposto a entrar em uma federação no momento em que há divisão interna no União Brasil. Eles não descartam que as conversas sejam retomadas no futuro.