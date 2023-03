Gleisi critica retomada de impostos federais sobre gasolina antes de mudança na política de preços

Na contramão do que defende a equipe econômica, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou, nesta sexta-feira, a retomada de impostos federais sobre a gasolina e o etanol antes que haja uma mudança na política de preços sobre os combustíveis. Segundo ela, a alteração só poderá ocorrer a partir de abril. O fim da desoneração, por sua vez, está previsto para dia 28 de fevereiro, conforme Medida Provisória editada pelo governo.

“Antes de falar em retomar tributos sobre combustíveis, é preciso definir uma nova política de preços para a Petrobrás. Isso será possível a partir de abril, quando o Conselho de Administração for renovado”, escreveu Gleisi, nas redes sociais.

“Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha”, acrescentou.

Gleisi e o presidente Lula, durante período de transição. Foto: Evaristo Sa/AFP - 02/12/2022

Gleisi se reuniu ontem com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também estavam presentes.

Ontem, o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) também expressou preocupação com o fim da desoneração neste momento.

Como mostrou a Coluna, desde janeiro a ala política defende prorrogar a isenção dos tributos federais por mais tempo do que o previsto.