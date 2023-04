Governistas querem quebrar sigilo de bolsonaristas antes de convocá-los em CPMI

Governistas consideram que a convocação de ex-integrantes do governo Bolsonaro para depor na CPMI dos Atos Antidemocráticos não deve ocorrer logo na abertura dos trabalhos. Embora parlamentares já falem em convocar Augusto Heleno, a ideia é antes aprovar quebras de sigilo telefônico e telemático, como foi feito na CPI da Covid, para reunir elementos mais sólidos contra os depoentes.

Os governistas também querem pegar carona no inquérito das milícias digitais, que tramita no STF. Com acesso ao material, creem que podem chegar aos financiadores e incentivadores do 8 de janeiro.

O ex-ministro do GSI, Augusto Heleno. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Há, ainda, expectativa entre os governistas de pedir compartilhamento das informações obtidas até agora pela CPI do DF sobre o 8 de janeiro.

Os bolsonaristas, por sua vez, se preparam para contra-atacar. A deputada Bia Kicis (PL-DF) diz que o seu grupo político vai preparado para a “guerra”. Ela é contra a convocação de Heleno por avaliar que a prioridade devem ser as autoridades da gestão atual que estavam no Planalto no dia dos ataques.

