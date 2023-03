Governo avalia manter aliada de Lira no Sebrae para trocar comando bolsonarista

Integrantes do governo cogitam manter uma aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na Diretoria de Administração e Finanças do Sebrae para viabilizar a destituição de outros executivos indicados por Jair Bolsonaro. A ex-deputada do Piauí Margarete Coelho também é próxima do presidente do conselho da entidade, José Zeferino Pedrozo, representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) no conselho da entidade e um dos votos necessários para destituir o atual presidente, Carlos Melles. Para fazer a troca, o governo precisa de 11 dos 15 votos do colegiado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Foto: Adriano Machado/REUTERS

A reunião de conselho está prevista para esta quinta (8). A articulação para as mudanças no Sebrae é comandada pelo ex-presidente do órgão Paulo Okamoto, com auxílio de Geraldo Alckmin e Rui Costa. De acordo com aliados de Okamoto, as confederações estão de acordo com a troca. O governo tem cinco representantes diretos no conselho – a maioria representa bancos públicos.