Governo cria time para fazer avaliações de políticas públicas no curto prazo

A Secretaria de Monitoramento e Avaliação, do Ministério do Planejamento de Simone Tebet, está montando um time para fazer análises de curto prazo, de três meses, com o objetivo de auxiliar no desenho de políticas públicas ainda na sua gestação no governo.

A ideia é criar uma rotina em que os programas possam ser avaliados antes de ganharem escala. A análise poderá ser feita com o apoio do Ipea ou da Enap (Escola Nacional da Administração Pública), sem prejuízo às avaliações de longo prazo que já são tocadas na secretaria desde o governo Dilma.