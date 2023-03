Diante do alto valor cobrado por hotéis, o governo de São Paulo tenta acordo para que as 55 associações de servidores paulistas com unidades no litoral norte recebam as famílias desalojadas pelos deslizamentos de Terra em São Sebastião. As entidades ligadas ao Ministério Público, à Polícia Federal e ao Exército foram contatadas.

São Sebastião (SP). Foto: Felipe Rau/Estadão