Governo de São Paulo propõe PPPs no valor de R$69,3 bilhões a Fundo Soberano de Cingapura

O secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, apresentou na última segunda-feira (6) três propostas de parcerias público-privadas no valor de R$ 69,3 bilhões ao CEO do Fundo Soberano de Cingapura, Lim Chow Kiat. Uma delas prevê a concessão da manutenção predial das escolas estaduais. As outras são projetos de infraestrutura: a construção do trem intercidades Eixo Norte e do túnel submarino que ligaria Santos ao Guarujá.

Reunião com Ricardo Nunes, Prefeito do Município de São Paulo e Tarcísio de Freitas, Governador do Estado de São Paulo.

Os projetos integram um conjunto de 15 medidas aprovadas pelo conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado e, segundo membros do governo, já estão estruturadas.