Governo de SP adia em 6 meses pagamento do Simples por empresas do Litoral Norte

O governo de São Paulo prorrogou em 180 dias o prazo de recolhimento para empresas do Simples em seis cidades do litoral norte de São Paulo atingidas por chuvas no Carnaval. Pequenos negócios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba enfrentam dificuldades devido à redução do fluxo de turistas.

FR12 SAO PAULO - SP - 23/02/2023 - CIDADES - BOMBEIROS - Bombeiros continuam em busca de corpos das pessoas que foram afetadas pelas chuvas em São Sebastião, que está em estado de calamidade pública. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO Foto: Felipe Rau/Estadão

Os deslizamentos de terra danificaram estradas da região e a infraestrutura local, por isso o benefício foi concedido a pedido da Secretaria de Fazenda do Estado e valerá para os meses de fevereiro, março e abril.