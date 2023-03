Governo de SP quer levar fiscalização de condenados em regime aberto à cracolândia

O governo de São Paulo planeja levar um programa de fiscalização de condenados que cumprem pena em regime aberto para a cracolândia, no Centro da capital, com o objetivo de aumentar a internação de dependentes químicos.

SAO PAULO SP 10/01/2023 POLITICA - RETRATO/ SECRETARIO DE SEGURANCA PUBLICA/ GUILHERME DERRITE - O Secretario de Seguranca do Estado de Sao Paulo Guilherme Derrite. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Conforme mostrou a Coluna, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) prepara um termo de cooperação com o TJ-SP para fornecer à Polícia Militar informações sobre condenados que cumprem pena fora da prisão. Ao flagrar violações às regras impostas em sentenças judiciais, os agentes poderão fazer boletins e anexá-los aos processos.

Segundo integrantes da SSP, usuários de drogas que forem encontrados no local em liberdade condicional serão enquadrados e o juiz poderá oferecer a internação em uma clínica como alternativa à regressão para o regime fechado.

Dados compartilhados internamente na SSP indicam que mais de 60% dos detidos por pequenos roubos e furtos na região do centro vivem em redutos de usuários de drogas. Segundo integrantes da pasta, a presença deles nestes locais viola as regras do regime aberto.

Já há uma minuta do termo de cooperação finalizada, mas a implementação da medida ainda depende de adaptação do sistema de informação do TJ-SP.

O setor de tecnologia do tribunal trabalha para destacar informações como endereço de residência dos condenados e as restrições à liberdade estabelecidas em sentença da íntegra dos processos para facilitar o trabalho da PM.