Governo deixa de tratar impeachment de Dilma como golpe em registros oficiais após ação na Justiça

Depois de ter sido acionado na Justiça pelo deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP), o governo Lula atualizou textos em sites oficiais dizendo que Dilma Rousseff foi cassada. Antes, os textos oficiais se referiam ao impeachment como golpe.

Dilma Rousseff Foto: Dida Sampaio/Estadão

DELETE. Sampaio vê o ato do governo como redução de danos. “É ilegal e inadmissível que o governo use os canais oficiais para disseminar uma mentira”, diz. “Não adianta tentar disfarçar, o governo agiu de má-fé e terá que responder pelos seus atos. Seguiremos com a ação popular até o final”.