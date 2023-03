Governo diz que reajuste de servidores não terá impacto fiscal adicional

O governo afirma que a proposta de reajuste dos servidores de 7,8% mais o aumento do auxílio refeição terá o mesmo impacto do previsto no Orçamento, de duas parcelas que somavam 9%. A proposta original tinha efeito também no Orçamento de 2024 de R$ 4,5 bilhões – além dos R$ 11,8 bi deste ano.

LULA BRASILIA DF 16/02/2023 PRESIDENTE LULA/ANUNCIOS - NACIONAL OE - O Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a cerimônia de anúncio dos novos valores e da expansão das bolsas CAPES, CNPq e do Programa de Bolsa Permanência (MEC), realizada na tarde desta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior / Estadão