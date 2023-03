Governo quer votar PEC que destrava votação de MPs e encerrar impasse entre Lira e Pacheco

Os líderes do governo no Senado propuseram um novo acordo para tentar superar o impasse entre Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) na tramitação das medidas provisórias. Governistas tentaram convencer os presidentes das duas Casas a colocar em votação, em regime de urgência, uma Proposta de Emenda à Constituição ainda nesta quarta (22) para alterar a forma como as MPs são apreciadas. O conteúdo do texto, no entanto, não é consenso.

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em inauguração dos trabalhos legislativos. Foto: Pedro Franva/Agência Senado - 02/02/2023

Pelo acordo sugerido, a análise das propostas ocorreria por rodízio, começando pela Câmara. Os detalhes sobre como funcionaria esse rodízio seriam definidos por meio de uma resolução conjunta das duas Casas. As comissões mistas seriam extintas, e os textos iriam direto para votação em plenário, ora começando pela Câmara ora pelo Senado.

Lira, no entanto, não concordou com essa ideia porque quer que as MPs apresentadas até agora continuem no formato atual, sem rodízio. Na visão dele, as novas regras só devem valer para as futuras propostas. A falta de acordo deve atrasar a tramitação da PEC.

A ideia do governo é tentar resolver o impasse antes de uma decisão do STF, provocado pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) na semana passada. Pacheco baixou um ato em 7 de fevereiro determinando o rito normal de votação das MPs, mas Lira discorda e quer manter a tramitação extraordinária, criada durante a pandemia da Covid, e que dá mais poderes à Câmara do que ao Senado.

Os líderes do governo ainda aguardam uma resposta de Lira sobre a tentativa de acordo. Pacheco assentiu com a proposta em almoço na residência oficial, nesta terça (21).

O ponto de maior divergência do presidente da Câmara diz respeito ao rodízio - Lira quer garantia de que a rotação sobre o início da tramitação seja por blocos de MPs, e não uma a uma, o que poderia fazer com que o governo escolhesse por onde começar a votação.