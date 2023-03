Grupo italiano que tenta vender tanques ao Exército agora quer fornecer caça aos militares

O grupo italiano Leonardo, que está em processo de venda ao Exército de ao menos 200 blindados Centauro-II, parte deles produzidos pela Iveco-Fiat em Sete Lagoas (MG), tenta agora emplacar um novo negócio no Brasil. Deseja despertar o interesse da FAB no jato M-346, de ataque leve e treinamento avançado.

17/07/2019 NACIONAL Blindado Guarani, brasileiro, feito pela Iveco FOTO EXERCITO BRASILEIRO Foto: EXERCITO BRASILEIRO

Para tanto, está disposto a oferecer aos militares brasileiros a versão mais sofisticada do avião, com recursos e capacidades digitais de última geração. O caça-treinador é usado na Itália, Israel, Polônia e Singapura. No mercado internacional, cada jato é cotado entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões.