O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, bem que tentou, na última semana, uma sondagem para saber se o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não toparia mudar de ideia sobre a viagem para a China na missão oficial do governo.

HADDAD BRASILIA DF 20/02/2022 FERNANDO HADDAD/ARTHUR LIRA PEC ORÇAMENTO NACIONAL OE - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após participar de uma reunião com o Presidente da Câmara dos Deputados Federais, deputado Artur Lira (Progressistas -AL), realizada na manhã desta terça-feira (20) na residência oficial da câmara em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

QUEM SABE? Como resposta, Fernando Haddad ouviu um “Deus me livre” de Lira, que disse não querer ficar 36 horas a bordo de uma aeronave com as outras autoridades que viajarão ao país. No voo, está o atual desafeto Rodrigo Pacheco (PSD-MG).