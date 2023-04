A nomeação de Ricardo Capelli como interino no GSI tende a aumentar a temperatura de uma disputa silenciosa nos bastidores do ministério, sobre quem ficará responsável pela segurança do presidente: militares ou policiais federais.

Ricardo Capelli é o interventor na segurança do DF. Foto: Carl de Souza/AFP

CABO DE GUERRA. Até o fim de junho, a atribuição é dos federais, mas os militares desejam retomar a função. Capelli, um civil, veio do Ministério da Justiça. Os federais argumentam que, em boa parte dos países, a segurança presidencial é feita por civis.