Indicado do Solidariedade espera há quase um mês por nomeação

A cúpula do Solidariedade está insatisfeita com o governo Lula. Um dos motivos é a demora na nomeação de seus indicados em cargos de segundo escalão.

Um dos fundadores do Solidariedade, Jefferson Coriteac foi escolhido há mais de três semanas para assumir o comando da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), mas até hoje não foi formalizado no posto, que é subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Jefferson é aliado de primeira hora do presidente da legenda, Paulinho da Força.

O Planalto informou aos membros do Solidariedade que o nome ainda está “em análise” na Casa Civil. A demora é vista com desconfiança. Integrantes do SD avaliam que o governo Lula pode aproveitar o período para fazer outras nomeações estratégicas no órgão e assim enfraquecer o futuro presidente.

Paulinho da Força. Foto: Divulgação

Pessoas ligadas a Jefferson disseram que algumas pessoas ligadas ao setor agrário já o procuraram para tentar marcar audiências, mas ele não pode atendê-las.