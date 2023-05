Insatisfação com Padilha leva aliados a pedir que Casa Civil entre na articulação política

Parlamentares da base do governo, de partidos como MDB, PSD e do próprio PT, têm dito nos bastidores que o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, está sobrecarregado na articulação política para atender a todas as demandas do Legislativo. Eles sugerem que ele conte com a ajuda do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ainda que provisoriamente. Interlocutores de Rui, por sua vez, descartam essa possibilidade. Eles dizem que o ministro precisa viabilizar a entrega de programas cobrados por Lula. Ponderam que o chefe da Casa Civil tem atuado apenas pontualmente junto ao Congresso para negociar alterações no PL do marco do saneamento e evitar uma derrota para o governo.

O Presidente Lula e os ministros, Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). Foto: Wilton Junior/Estadão - 10/03/2023

DIÁLOGO. Rui mantém reuniões com o relator do novo marco do saneamento, o deputado Fernando Monteiro (PP-PE). Os dois devem conversar novamente nesta terça (2).

VER... Integrantes do governo já admitem que a dificuldade em formar base e a eventual criação de CPIs no Congresso podem atrapalhar a tramitação de propostas importantes para a gestão Lula, como a reforma tributária.

...PARA CRER. Aliados reclamam de promessas não cumpridas pelo Planalto em relação à distribuição de cargos e emendas. A crítica vem tanto daqueles que já integram o governo como dos que são cortejados para embarcar. Para o Republicanos, que se declara como independente, foram prometidas, em março, as vagas na Codevasf na Paraíba e em Pernambuco, algo que não se confirmou até agora.

Leia: Lira age para evitar que PT assuma função de comando em CPI do MST