Integrante de grupo criado por Tarcísio defende uso de canabidiol para depressão

Uma das representantes da sociedade civil do grupo de trabalho criado por Tarcísio de Freitas para regulamentar lei que permite o uso de remédios à base do canabidiol, a presidente da Cultive, Cidinha Carvalho, defende a aplicação desses medicamentos em tratamento contra patologias psiquiátricas, como depressão e ansiedade.

“Tem que pensar nos pais e nos cuidadores dos pacientes, que sofrem dessas condições e podem se beneficiar da cannabis”, diz Cidinha.

Em princípio, a lei, de autoria do deputado estadual Caio França (PSB), tem o objetivo de fornecer os remédios somente a portadores de síndromes raras, como as de Dravet e de Lennox-Gastaut, e disciplinar o uso desses medicamentos no SUS de São Paulo.

Cidinha também quer que médicos de todas as especialidades possam prescrever os remédios, mediante treinamento sobre o uso do canabidiol. Uma alternativa mais conservadora é autorizar apenas neurologistas a receitá-los.