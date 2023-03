O Iphan decidiu autorizar o governo a erguer o memorial sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. De acordo com o presidente do Iphan, Leandro Grass, as obras começarão “em breve”. O projeto ainda não foi concluído.

Segundo Grass, será feito um circuito com diversos pontos que relembrem o incidente na praça que conecta o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF, que foram depredados durante os ataques. O Iphan também vai liberar uma reforma no piso da praça.