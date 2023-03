Joias de Michelle só perdem do BBB em posts de internautas

As joias presenteadas pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro foram o segundo assunto mais comentado nas redes sociais na última semana (entre 3 e 9 março), perdendo apenas para o BBB. O levantamento é da agência .MAP, que monitora o conteúdo de 1,4 milhão de posts no Twitter e no Facebook. Foram 639.056 publicações sobre o tema até as 18h de quinta (9).

3/3/2023 - ((( EXCLUSIVO / EMBARGADO ))) - PARA USO ÚNICO - NACIONAL - Joias de três milhões de euros doadas a Michelle Bolsonaro que foram apreendidas pela Receita Federal pela tentativa de entrada ilegal no País. FOTO: ESTADÃO. FOTO: ESTADÃO E WILTON JUNIOR/ESTADÃO Foto: DIV - Wilton Junior/Estadão

PAUTA. A esquerda e os perfis sem posicionamento político explícito falaram mais do assunto. Já os perfis de direita tentaram minimizar o caso, defendendo Michelle Bolsonaro e negando corrupção do ex-presidente. Bolsonaristas preferiram xingar Lula, a imprensa e falar de inflação.