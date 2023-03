O ex-ministro José Dirceu passou por uma cirurgia no cérebro, nesta quinta-feira, após ser diagnosticado com um quadro de hematoma subdural. O procedimento foi feito com o intuito de drenar a região. O deputado Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro, disse que o pai está em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por precaução, mas passa bem.

José Dirceu, durante evento do PT, em Brasília. Foto: REUTERS