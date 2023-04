Justiça nega pedido de tucano para destituir Leite da presidência do PSDB

A Justiça negou o pedido feito pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, de anulação da eleição da executiva nacional do PSDB que consagrou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente do partido. Na decisão, a juíza Vanessa Maria Trevisan diz que a medida engessaria a administração da legenda, que ficaria sem comando até a análise do documento. No entanto, acatou parcialmente a alegação de Morando ao pedir que a sigla apresente, em 15 dias, explicações sobre a ocultação da ata da votação.

Governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Foto: Luis Felipe Matos/Estadão

A documentação será analisada para averiguar se as acusações feitas pelo prefeito são verdadeiras. Segundo ele, a comissão executiva foi eleita em fevereiro de 2023 pelos antigos integrantes do colegiado, cujos mandatos haviam se encerrado em junho do ano passado. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, se tornou tesoureiro e Paulo Abi Ackel foi escolhido secretário-geral. Ambos são aliados de Leite.