Kassab breca mudança de senadora do PSD para o PT

A senadora Jussara Lima (PSD-PI), que assumiu uma vaga no Senado como suplente do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento Social), decidiu continuar no PSD, contrariando a promessa que tinha feito ao ministro ainda na transição.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, brecou a mudança.

Segundo aliados, ele disse a petistas que, ao permanecer no PSD, Jussara ajuda a garantir que a legenda seja maior do que o PL, de Jair Bolsonaro, no Senado, o que beneficia o governo Lula. O argumento convenceu os senadores do PT.