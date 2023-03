Em reunião do PT na última terça (7), o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse concordar com Arthur Lira (PP-AL) na avaliação de que não há apoio para a aprovação de uma PEC (308 votos). Em suas contas, o Planalto teria votos hoje só para aprovar projetos de lei simples e leis complementares, que demandam a metade dos votos da Casa (257).

GUIMA1 - 21/12/2022 - Sessão Extraordinária - Sessão Deliberativa – Semipresencial. Dep. José Guimarães (PT - CE). Foto Pablo Valadares/Câmara dos Deputados