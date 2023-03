Líderes do PSD, MDB, Podemos e Republicanos procuram Lira para distensionar clima

Os líderes do PSD, MDB, Podemos e Republicanos foram à residência oficial da presidência da Câmara, na manhã desta quarta-feira (29), para distensionar o clima com Arthur Lira (PP-AL) após formarem o maior bloco da Casa. A composição do grupo tira poder de Lira nas indicações para as comissões mistas destinadas a analisar as medidas provisórias.

Lira e líderes do MDB, PSD, Podemos e Republicanos. Foto: Reprodução

De acordo com pessoas próximas a Lira, ele indicou aos deputados que ficou incomodado com a formação do grupo. O PP deve fechar um bloco com o União Brasil e ficar em segundo lugar.

Integrantes de legendas como PSD e Republicanos, no entanto, dizem que o presidente da Câmara ficou muito focado na possível aliança entre PP e União e descuidou dos outros partidos, que decidiram se organizar sem ele.

Nas redes sociais, Lira compartilhou uma foto do encontro.

“Parabenizo os líderes do Republicanos, PSD, PSC, Podemos e MDB pela formação do bloco para atuação na Câmara dos Deputados. Sempre defendi a unidade para reduzirmos o número de partidos, fortalecendo-os e dando à sociedade confiança no nosso sistema partidário”, escreveu.