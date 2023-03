Líderes governistas da Câmara resistem a fazer indicações para comissões mistas

Partidos da base aliada do governo Lula na Câmara hesitam em fazer as indicações para as comissões mistas por receio de enfrentar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Legendas como PDT, PSD, PSB e o próprio PT vinham dando respaldo a Lira na divergência aberta com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre a tramitação das medidas provisórias. Se antes se colocaram ao lado do presidente da Câmara para defender o que diziam ser prerrogativas da Casa, agora se veem no dilema de, com isso, atrasar o calendário de votações do governo. O assunto deve ser debatido entre os líderes partidários durante uma reunião no início da próxima semana.

Lira e Pacheco. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Apesar das críticas de Lira a Pacheco, a quem acusou de seguir orientações de Davi Alcolumbre (União-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL), seu desafeto, o presidente do Senado não pretende responder publicamente.

Pacheco está disposto, porém, a forçar os líderes partidários a indicarem membros para as comissões mistas (deputados e senadores) caso isso não ocorra dentro do prazo. Nesta quinta (23), Pacheco decidiu acatar pedido de senadores e impor a fixação da tramitação das MPs por meio de colegiados mistos. Lira queria manter o rito da pandemia, em que a Câmara tem mais poderes do que o Senado.

No Palácio do Planalto, a situação é vista como delicada porque os governistas não pretendem se indispor com Lira, mas tampouco podem se dar ao luxo de adiar ainda mais o início da tramitação das matérias no Congresso, que estão paradas há cerca de dois meses.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), reforçou a defesa pela volta das comissões mistas, ainda que a Câmara pudesse tentar obstruir os trabalhos. Já na Câmara, José Guimarães (PT-CE) ainda busca um acordo que atenda a Lira, que rechaça a volta desses colegiados. Em busca de uma solução, Lula convocou uma reunião com a articulação política nesta sexta-feira (24).

Além de Guimarães, os deputados Alencar Santana (PT-SP), Carlos Zarattini (PT-SP) e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) trabalham neste momento em um novo formato de acordo com Lira para tentar dissolver o impasse.