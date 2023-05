Lira age para evitar que PT assuma função de comando em CPI do MST

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou a integrantes do PT que não quer o partido em funções de comando da CPI do MST. Ainda assim, o líder da sigla na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), e outros integrantes da legenda começaram a buscar apoio de partidos da base aliada para que a legenda ocupe a presidência ou a relatoria do colegiado.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em plenário. Foto: Wilton Junior/Estadão - 25/04/2023

Os petistas também fazem um esforço para que os aliados impeçam a escolha de Ricardo Salles (PL-SP) para a relatoria da CPI. No PL, há fila para participar do colegiado que busca investigar o MST. Pelo menos 12 integrantes da sigla de Jair Bolsonaro manifestaram interesse em uma vaga. O líder da bancada ainda não decidiu quem irá escolher.

Veja: Salles quer incluir Boulos e MTST em investigação de CPI do MST

Leia também: Líder da bancada ruralista ficará de fora da CPI do MST na Câmara