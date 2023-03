Lira negocia oferecer comissão de Fiscalização ao PL em troca da relatoria do orçamento

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) cogita oferecer as comissões de Fiscalização e Controle e de Finanças e Tributação ao PL em troca de entregar a relatoria do orçamento de 2024 para o União Brasil. O PT resiste porque o primeiro colegiado pode convocar ministros e o segundo, de analisar matérias em caráter terminativo (sem passar em plenário). Se não for atendido, o PL promete brigar com o PT pela presidência da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). A avaliação é que o impasse pode se arrastar até o final do mês, o que deve adiar o início das comissões para abril.