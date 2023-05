Lira sai de grupo de Whatsapp após discussão sobre PL das Fake News

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se envolveu em uma discussão por Whatsapp sobre o PL das Fake News com deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública, nesta segunda-feira (1º). A proposta, defendida por Lira e pelo governo, corre o risco de não ser votada amanhã, como estava previsto, por falta de acordo. Depois do embate, Lira saiu do grupo de conversas da bancada.

Lira durante votação do requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) das Fake News. Foto: Wilton Junior/Estadão - 25/04/2023

O embate começou a partir de um comentário feito pelo deputado bolsonarista Mario Frias (PL-SP), que compartilhou informações contra a proposta no grupo. Lira, por sua vez, rebateu com uma reportagem do Fantástico que mostra como o aplicativo de mensagens Discord tem sido utilizado para compartilhar comportamentos de violência extrema na internet.

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que também integra a bancada evangélica, entrou na discussão e argumentou que o Discord poderia não ser contemplado na proposta que está em discussão na Câmara atualmente.

Lira também criticou uma proposta apresentada por Mendonça Filho (União-PE) para se contrapor ao texto do PL das Fake News, relatado por Orlando Silva (PCdoB-SP). Segundo Lira, as sugestões de Mendonça não atacam os principais problemas da desinformação e empoderam de maneira exagerada o Ministério Público.

Mendonça, por sua vez, disse que seu projeto reforça preceitos da Constituição e disse que foi vítima por toda a sua vida de fake news. Após a discussão, Lira saiu do grupo de Whatsapp.