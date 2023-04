Lira usa MPs de Bolsonaro como argumento pelo fim das comissões mistas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) atualizou o argumento em favor da tramitação das medidas provisórias pelo rito excepcional da pandemia. Ele vem travando há semanas um duelo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que defende a volta do regime normal de votação. Em quatro dias, Lira pilotou a aprovação de oito MPs, sem alterações de texto.

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Foto: Wilton Junior/Estadão - 28/03/2023

ALARGA. O Planalto trabalha para incluir mais medidas provisórias no pacote prioritário de votação, além das quatro já previstas: a do Bolsa Família, a do Minha Casa Minha Vida, a da reestruturação do governo e a do Carf. Agora, a tentativa é incluir as MPs do Coaf e a que extinguiu a Funasa. As demais poderão ser convertidas em projetos de lei.

SUAVE. A semana que vem será de recesso na Câmara. Deputados afirmam que não há planos de se votar nada nos próximos dias e só planejam voltar à capital em 12 de abril.