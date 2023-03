Lula pede empenho de aliados para aprovar aumento de tributação sobre os ricos

Lula se reuniu com 13 vice-líderes do governo na Câmara nesta quinta (2) e pediu empenho na reforma tributária, principalmente na parte sobre tributação da renda dos mais ricos. O presidente disse considerar injustiça social a cobrança do IR hoje. A parte da reforma que já avançou no Congresso, porém, se concentra na tributação do consumo, não da renda.

LULA BRASILIA DF 27/01/2023 LULA/GOVERNADORES NACIONAL - O Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante reunião com Governadores dos Estados, realizada na manhã desta sexta-feira (27) em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

NAMORO. O líder José Guimarães (PT-CE) aguarda as indicações de Republicanos e PP para fechar a lista de vice-líderes do governo. A aprovação de Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para o TCU com o apoio do PT ajudou a estreitar os laços.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), indicado pela Câmara ao TCU

