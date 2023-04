Lula não quer que PT altere versão original do arcabouço fiscal

Um petista com acesso ao Planalto afirma que Lula já expressou a aliados que não gostaria que o PT fizesse alterações à proposta de Fernando Haddad no Congresso. O presidente avalizou o projeto e, por isso, não acha que é o caso de questionamentos do próprio partido. Petistas com atuação no Congresso têm opinião diferente.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da República, Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto em Brasilia. 12/01/2023. Foto: REUTERS/Adriano Machado

Bolsonaristas, como Bia Kicis (PL-DF) e Julia Zanatta (PL-SC), já acionaram consultores da Câmara para destrinchar a proposta de novo marco fiscal do PT e identificar problemas.