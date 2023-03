Lupi rejeitou proposta de meio-termo oferecida por bancos no consignado

Antes de baixar a taxa de juros do crédito consignado, o ministro Carlos Lupi (Previdência) recebeu uma contraproposta do setor bancário: reduzir o teto de 2,14% para 2,08% ao mês, reduzindo as margens a perto de zero. Ele não aceitou. O porcentual de 1,7% ao mês fixado fez com que bancos públicos e privados suspendessem a linha.

A previsão é que as instituições financeiras refaçam cálculos que permitam reduzir os custos internos para voltar a operar neste mercado. A preferência será reduzir a inadimplência. Um executivo lembrou que bancos costumam fazer isso selecionando clientes, dando preferência aos de renda mais alta e dispensando quem precisa de crédito.